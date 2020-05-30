Рада вернется к работе 2 июня: что рассмотрят депутаты

Фото: здание Верховной рады (РБК-Украина)

В первую очередь нардепы рассмотрят Программу правительства

Верховная рада вернется к обычному режиму работу уже во вторник, 2 июня. В первую неделю парламент планирует отправить на доработку Программу правительства.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на странице в Facebook.

Кроме Программы правительства, нардепы также рассмотрят во втором чтении законопроект о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам и пакет законопроектов об облачных услугах, электронных коммуникациях и защите телекоммуникационных сетей.

Также парламент рассмотрит изменения в избирательное законодательство, в частности, относительно внедрения партийных списков на местных выборах в городских объединенных общинах, уменьшения размера залога для участия в выборах и параллельного выдвижения в местные советы разного уровня.

Кроме того, на голосование во втором чтении будет вынесен законопроект из пакета спасения культуры и креативных индустрий.

Отметим, 17 марта парламент ушел на карантин после того, как у народных депутатов начали выявлять коронавирус. Сначала пленарные заседания отменили до 3 апреля, но карантин был продлен.

Как писало РБК-Украина, 13 мая нардепы приняли законопроект о возврате Рады к обычному режиму работы с 18 мая.

Добавим, 28 мая стало известно о заболевании коронавирусом нардепа Валерия Божика, который занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам правовой политики.

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Автор: Дмитрий Левицкий