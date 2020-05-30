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Рада повернеться до роботи 2 червня: що розглянуть депутати

Новини » Політика     30.05.2020 - 19:28
Рада повернеться до роботи 2 червня: що розглянуть депутати
Фото: будівля Верховної ради (РБК-Україна)

В першу чергу нардепи розглянуть Програму уряду

Верховна рада повернеться до звичайного режиму роботу вже у вівторок, 2 червня. В перший тиждень парламент планує відправити на доопрацювання Програму уряду.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на сторінці у Facebook.

Окрім Програми уряду, нардепи також розглянуть у другому читанні законопроект про "злодіїв у законі", постанови від комітету у закордонних справах та пакет законопроектів про хмарні послуги, електронні комунікації та захист телекомунікаційних мереж.

Також парламент розгляне зміни до виборчого законодавства, зокрема, щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських об'єднаних громадах, зменшення розміру застави для участі у виборах та паралельного висування до місцевих рад різного рівня.

Крім того, на голосування у другому читанні винесуть законопроект з пакету порятунку культури та креативних індустрій.

Зазначимо, 17 березня парламент пішов на карантин після того, як у народних депутатів почали виявляти коронавірус. Спочатку пленарні засідання було скасовано до 3 квітня, але карантин було продовжено.

Як писало РБК-Україна, 13 травня нардепи ухвалили законопроект про повернення Ради до звичайного режиму роботи з 18 травня.

Додамо, 28 травня стало відомо про захворювання на коронавірус нардепа Валерія Божика, який обіймає посаду заступника голови комітету з питань правової політики.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Верховна Радапленарное заседаниекарантин
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