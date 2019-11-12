Рада посилила відповідальність за підробку ліків

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Підробка ліків буде каратися позбавленням волі до 8 років

Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект 1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків. Відповідне рішення підтримали 363 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон пропонує карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут завідомо фальсифікованих ліків.

Ті ж дії, вчинені повторно або за змовою групою осіб, або службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або з допомогою масштабного поширення (через інтернет) або у великих розмірах - від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Ці ж дії, якщо вони спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустять пілотний моніторинг обігу ліків. В рамках цього проекту передбачається координація діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, а також встановлюється порядок залучення пов'язаних з обігом ліків суб'єктів до моніторингу обігу ліків.