Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку лесов

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов", которым ужесточается наказание за незаконную вырубку лесов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за законопроект №10201-1 проголосовал 241 парламентарий.

Соавтор законопроекта, нардеп Ольга Червакова, представляя законопроект, отметила, что он носит технический характер.

"Он направлен на исправление парламентской ошибки, которую мы допустили осенью прошлого года, принимая закон о сохранении украинских лесов… Этим законом был установлен денежный эквивалент для наступления уголовной ответственности по 246 статье Уголовного кодекса "Незаконная вырубка леса". Этим денежным эквивалентом являются сейчас 2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан как существенный вред и пять тысяч таких минимумов за тяжелые последствия при вырубке лесов. Но измена кроется в том, что в этом случае в уголовном процессе применяются не 17 гривен, как в административном, а 960 гривен", - заявила парламентарий.

Червакова обратила внимание, что таким образом за незаконную вырубку лесов предусмотрена уголовная ответственность только в том случае, если "черные лесорубы" нанесут ущерб на 2 млн гривен, а значит осуществят вырубку на площади до 1 га леса.

"Только при вырубке не менее гектара леса наступает уголовная ответственность", - сказала нардеп.

Законом был снижен слишком высокий денежный эквивалент ущерба, который является условием наступления уголовной ответственности.

Документ также вдвое ужесточает административную ответственность за незаконную вырубку леса.

Напомним, в октябре 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал закон о сохранении лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году сообщалось, что ущерб от незаконной вырубки лесов в Украине в 2016 году составил свыше 200 млн гривен.