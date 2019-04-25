Рада посилила покарання за незаконну вирубку лісів

Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів", яким посилюється покарання за незаконну вирубку лісів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за законопроект №10201-1 проголосував 241 парламентар.

Співавтор законопроекту, нардеп Ольга Червакова, представляючи законопроект, зазначила, що він носить технічний характер.

"Він спрямований на виправлення парламентської помилки, яку ми допустили восени минулого року, приймаючи закон про збереження українських лісів... Цим законом було встановлено грошовий еквівалент для настання кримінальної відповідальності за 246 статтею Кримінального кодексу "Незаконне вирубування лісу". Цим грошовим еквівалентом є зараз 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян як істотної шкоди і п'ять тисяч таких мінімумів за важкі наслідки при вирубці лісів. Але зрада криється у тому, що в цьому випадку в кримінальному процесі застосовуються не 17 гривень, як в адміністративному, а 960 гривень", - заявила парламентар.

Червакова звернула увагу, що таким чином за незаконну вирубку лісів передбачено кримінальну відповідальність тільки в тому випадку, якщо "чорні лісоруби" завдадуть шкоди на 2 млн гривень, а значить здійснять вирубку на площі до 1 га лісу.

"Тільки при вирубці не менше гектара лісу настає кримінальна відповідальність", - сказала нардеп.

Законом був знижений занадто високий грошовий еквівалент збитку, який є умовою настання кримінальної відповідальності.

Документ також удвічі посилює адміністративну відповідальність за незаконну вирубку лісу.

Нагадаємо, в жовтні 2018-го президент України Петро Порошенко підписав закон про збереження лісів і запобігання незаконному вивозу необроблених лісоматеріалів.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2017 році повідомлялося, що збитки від незаконної вирубки лісів в Україні в 2016 році склали понад 200 млн гривень.