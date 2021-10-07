Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана, - разведка

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации граждан Украины из Афганистана. Кроме того, к срыву были привлечены некоторые российские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По словам одного из участников операции по спасению наших сограждан из Афганистана, сотрудника военной разведки Украины, российские медиа по приказу спецслужб провели специальную информационную операцию.

В частности, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель. Однако вскоре видео героической и высокопрофессиональной работы наших разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и подтвердило фейковость российской пропаганды", - рассказал разведчик.