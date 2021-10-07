ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана, - разведка

Новина українською →
Афганистан, Четверг 07 октября 2021 13:41
Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана, - разведка Фото: Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации граждан Украины из Афганистана. Кроме того, к срыву были привлечены некоторые российские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По словам одного из участников операции по спасению наших сограждан из Афганистана, сотрудника военной разведки Украины, российские медиа по приказу спецслужб провели специальную информационную операцию.

В частности, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство покинуло своих граждан на произвол судьбы.

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина покинула их на верную гибель. Однако вскоре видео героической и высокопрофессиональной работы наших разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и подтвердило фейковость российской пропаганды", - рассказал разведчик.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас еще есть люди, которые хотят эвакуироваться из Афганистана, украинская разведка готовит для них очередной эвакуационный рейс.

Добавим, крайний рейс с эвакуацией из Афганистана был совершен 23 сентября, на борту находились несколько десятков граждан Украины, а также иностранцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Афганистан
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями