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Рада увеличила территорию одного из городов Украины

Автор: Юлия Струк

Верховная рада увеличила территорию Миргорода Полтавской области. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5487.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 293 нардепа.

Территорию города Миргород Полтавской области увеличили на 1398,91 гектара земель и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель.

Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рекомендовал парламенту принять это постановление.

Кроме того, Раде рекомендуют увеличить территорию города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.

Границы города Сосновка Львовской области также планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил соответствующие постановления на своем заседании в начале мая.

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Верховная РадаМиргород