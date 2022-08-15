Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики

Верховная рада согласовала изменения в бюджет на 2022 год. Парламент поддержал увеличение расходов на оборону и поддержку экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко в Telegram.
Рада в целом поддержала законопроект №7644. Документ приняли 287 голосами.
Государство перечислит более 270 млрд гривен на нужды сектора безопасности и обороны, из них:
Кроме того, Министерство экономики получит 10,3 млн гривен для подготовки отраслей национальной экономики для мобилизации. Также увеличат резервный фонд Министерства финансов на 715,7 млн гривен.
Таким образом общие расходы бюджета увеличились по сравнению с довоенными планами на 1,3 трлн гривен до 2,6 трлн гривен.
Напомним, министр финансов в интервью РБК-Украина заявил, что следующий бюджет будет чрезвычайно жесткий. Правительство планирует пересмотреть все расходы.
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