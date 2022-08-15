Рада збільшила видатки на оборону та підтримку економіки

Верховна рада погодила зміни до бюджету на 2022 рік. Парламент підтримав збільшення видатків на оборону та підтримку економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка в Telegram.
Рада в цілому підтримала законопроект №7644. Документ ухвалили 287 голосами.
Держава перерахує понад 270 млрд гривень на потреби сектору безпеки й оборони, з них:
Крім того, Міністерство економіки отримає 10,3 млн гривень для підготовки галузей національної економіки для мобілізації. Також збільшать резервний фонд Міністерства фінансів на 715,7 млн гривень.
Такий чином загальні видатки бюджету збільшилися, порівнюючи з довоєнними планами, на 1,3 трлн гривень до 2,6 трлн гривень.
Нагадаємо, міністр фінансів в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що наступний бюджет буде надзвичайно жорсткий. Уряд планує переглянути всі видатки.
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