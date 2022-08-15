Рада збільшила видатки на оборону та підтримку економіки

Рада в цілому підтримала законопроект №7644. Документ ухвалили 287 голосами.

Держава перерахує понад 270 млрд гривень на потреби сектору безпеки й оборони, з них:

Міністерство оборони отримає 241 млрд гривень, з яких на оплату праці - 145,3 млрд;

Головне управління розвідки - 2,2 млрд гривень;

Служба безпеки України - 2,4 млрд гривень;

Управління держохорони - 197 млн гривень;

Служба зовнішньої розвідки - 139 млн гривень;

Держспецзв’язку - 425 млн гривень.

Крім того, Міністерство економіки отримає 10,3 млн гривень для підготовки галузей національної економіки для мобілізації. Також збільшать резервний фонд Міністерства фінансів на 715,7 млн гривень.

Такий чином загальні видатки бюджету збільшилися, порівнюючи з довоєнними планами, на 1,3 трлн гривень до 2,6 трлн гривень.