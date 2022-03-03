Рада утвердила указ Зеленского о всеобщей мобилизации. И приняла закон о коллаборантах

Верховная рада приняла закон, которым утвержден указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Также сегодня был принят ряд других законов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Верховной рады.

Сообщается, что сегодня на пленарном заседании было принято 14 законов и одно постановление. Последний документ касается обращения в ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от российского вторжения.

Напомним, президентский указ о мобилизации предполагает, что она будет проходить в течение 90 дней на территории всех областей Украины. Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

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