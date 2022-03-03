Рада затвердила указ Зеленського про загальну мобілізацію. І ухвалила закон про колаборантів

Повідомляється, що сьогодні на пленарному засіданні було прийнято 14 законів та одну ухвалу. Останній документ стосується звернення до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Червоного Хреста, Європарламента та інших організацій, парламентів та урядів інших держав у зв'язку із необхідністю забезпечення захисту цивільного населення України від російського вторгнення.
Які закони були сьогодні ухвалені:
закон про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію" (№7113);
закон про схвалення указу президента України "Про використання Збройних сил України та інших військових формувань" (№7115);
закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (№ 5143);
закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (№5144);
закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій держави-агресора) (№5101);
закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження забороненої інформаційної продукції) (№5101);
закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (№7118);
закон про зміну підсудності судів (№7117);
закон про посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану (№7116);
закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України (№7120);
закон про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни (№7121);
закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (№7122);
закон про посилення відповідальності за мародерство (№7124);
закон про особливості оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану (№ 7125).
Нагадаємо, президентський указ про мобілізацію передбачає, що вона проходитиме протягом 90 днів на території всіх областей України. Генеральному штабу ВСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального терміну мобілізації.