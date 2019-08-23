Рада утвердила состав временного президиума

В состав войдут представители всех партий, которые прошли в Раду
Подготовительная группа Верховной рады утвердила состав временного президиума, который будет вести заседания до избрания постоянного руководства парламента девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Согласно решению, которое было принято единогласно, во временный президиум вошли:
Напомним, партия "Слуга народа" планирует избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова. На должность первого заместителя спикера парламента предлагают представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука также от партии "Слуга народа".
Как сообщало РБК-Украина, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на должность второго вице-спикера поданы несколько кандидатур, однако не назвал из фамилии.