Рада утвердила состав временного президиума

Фото: Подготовительная группа Верховной рады (РБК-Украина)

В состав войдут представители всех партий, которые прошли в Раду

Подготовительная группа Верховной рады утвердила состав временного президиума, который будет вести заседания до избрания постоянного руководства парламента девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению, которое было принято единогласно, во временный президиум вошли:

Дмитрий Разумков как глава подготовительной группы,

Руслан Стефанчук от партии "Слуга народа",

Юлий Иоффе от партии "Оппозиционная платформа - За життя",

Михаил Забродский от партии "Европейская солидарность",

Андрей Кожемякин от партии "Батькивщина",

Ярослав Железняк от партии "Голос".

Напомним, партия "Слуга народа" планирует избрать новым спикером Верховной рады главу политической силы Дмитрия Разумкова. На должность первого заместителя спикера парламента предлагают представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука также от партии "Слуга народа".

Как сообщало РБК-Украина, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на должность второго вице-спикера поданы несколько кандидатур, однако не назвал из фамилии.