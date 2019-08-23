Рада затвердила склад тимчасової президії

До складу увійдуть представники всіх партій, які пройшли в Раду
Підготовча група Верховної ради затвердила склад тимчасової президії, який буде вести засідання до обрання постійного керівництва парламенту дев'ятого скликання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Згідно з рішенням, яке було прийнято одноголосно, у тимчасову президію увійшли:
Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. На посаду першого заступника спікера парламенту пропонують представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука також від партії "Слуга народу".
Як повідомляло РБК-Україна, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що на посаду другого віце-спікера подані кілька кандидатур, однак не назвав з прізвища.