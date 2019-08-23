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Рада затвердила склад тимчасової президії

Новини » Політика    23.08.2019 - 12:52
Рада затвердила склад тимчасової президії
Фото: Підготовча група Верховної ради (РБК-Україна)

До складу увійдуть представники всіх партій, які пройшли в Раду

Підготовча група Верховної ради затвердила склад тимчасової президії, який буде вести засідання до обрання постійного керівництва парламенту дев'ятого скликання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням, яке було прийнято одноголосно, у тимчасову президію увійшли:

  • Дмитро Разумков як голова підготовчої групи,
  • Руслан Стефанчук від партії "Слуга народу",
  • Юлій Іоффе від партії "Опозиційна платформа - За життя",
  • Михайло Забродський від партії "Європейська солідарність",
  • Андрій Кожем'якін від партії "Батьківщина",
  • Ярослав Железняк від партії "Голос"

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. На посаду першого заступника спікера парламенту пропонують представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука також від партії "Слуга народу".

Як повідомляло РБК-Україна, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що на посаду другого віце-спікера подані кілька кандидатур, однак не назвав з прізвища.

Нардепи затвердили назви та предмети відання комітетів "Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на віце-спікера
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