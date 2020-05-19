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Рада усовершенствовала процедуру внесения изменения в Уголовный кодекс и УПК

Новости » Политика     19.05.2020 - 14:11
Рада усовершенствовала процедуру внесения изменения в Уголовный кодекс и УПК
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон расширяет полномочия комитета по вопросам правоохранительной деятельности

Верховная рада поддержала за основу и в целом в первом чтении проект закона №2256 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедуры внесения изменений". Документом предлагается усовершенствовать внесение изменений в УК и УПК.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали 280 парламентариев, а в целом - 274 нардепа.

Так, он позволит исключительно комитету по вопросам правоохранительной деятельности быть главным по подготовке и разработке проектов законов, касающихся внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также законом определяется, что изменения в эти законодательные акты могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в законодательство Украины об уголовной ответственности и/или уголовное процессуальное законодательство Украины и/или законодательство Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля Рада окончательно одобрила законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина, за него проголосовали 310 парламентариев. Принятие происходило без обсуждения.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радаправоохранители
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