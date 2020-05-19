ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада удосконалила процедуру внесення зміни до Кримінального кодексу та КПК

Новини » Політика     19.05.2020 - 14:11
Рада удосконалила процедуру внесення зміни до Кримінального кодексу та КПК
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон розширює повноваження комітету з питань правоохоронної діяльності

Верховна рада підтримала за основу та в цілому у першому читанні проект закону №2256 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін". Документом пропонується удосконалити внесення змін до ККУ та КПК.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали 280 парламентарів, а в цілому - 274 нардепи.

Так, він надасть можливість виключно комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та опрацювання проектів законів, що стосуються внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також законом визначається, що зміни до цих законодавчих актів можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність та/або кримінального процесуального законодавства України та/або законодавства України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в кінці квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня Рада остаточно схвалила законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо судового контролю на час карантину, за нього проголосували 310 парламентаріїв. Ухвалення відбувалося без обговорення.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаправоохранители
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся