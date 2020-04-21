Зеленский подписал изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом на период карантина устанавливаются особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни, предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:

в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей, для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов;

в случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей (кроме ходатайства поданного на рассмотрение в ВАКС), оно может быть передано на рассмотрение другого судьи или рассмотрено председательствующим, или другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд (определенного судом апелляционной инстанции или главой Кассационного уголовного суда Верховного суда);

судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей).

Подчеркнем, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.

Напомним, 13 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина, за него проголосовали 310 парламентариев. Принятие происходило без обсуждения.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект №3276. При доработке в законопроект было внесено 26 предложений, 19 из которых предложено отклонить, 5 учесть частично и 2 редакционно.

Так, 30 марта парламентарии приняли данный законопроект за основу, за документ проголосовали 275 парламентариев.