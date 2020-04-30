Рада планирует уменьшить денежный залог на выборах в 9 раз

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №2769 за основу

Верховная рада планирует уменьшить денежный залог на местных выборах в девять раз, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы одобрили за основу законопроект №2769 "О внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (о размере денежного залога)". За него проголосовали 248 нардепов.

Законом предусмотрено высчитывать размеры денежного залога по формуле: четыре минимальные заработные платы на 90 тысяч населения. А в населенных пунктах с населением до 90 тысяч предлагается сохранить предусмотренное в Избирательном кодексе отсутствие залога.

Отмечается, что размер залога возрастет по сравнению с тем, который применялся на выборах 2015 года, поскольку увеличилась минимальная зарплата, однако он будет в пределах нормы для того, чтобы на местах партии смогли принять участие в выборах и могли зарегистрироваться городские главы.

Напомним, ранее комитет по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту уменьшить денежный залог на выборах в девять раз, приняв соответствующий законопроект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура ранее опубликовал повестку дня внеочередного заседания Рады на 22 апреля, в которой значилось рассмотрение данного проекта закона.

Однако в повестке дня внеочередного заседания 22 апреля, опубликованной на сайте парламента чуть позже, документ уже отсутствовал.