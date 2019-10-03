Рада посилила захист бізнесу від неправомірних дій дозвільних органів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект парламент 8 скликання прийняв за основу у вересні 2018 року

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №0889 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". За нього проголосували 299 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом вводиться адміністративна відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

Так, у законі визначається, що відноситься до порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності:

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

порушення дозвільним органом встановлених законом строків видачі, переоформлення, анулювання, відмови у видачі документа дозвільного характеру, реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

невнесення або несвоєчасне внесення дозвільним органом у встановлені законом строки до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийнятих відповідно до закону рішень, поданих до дозвільного органу заяв і декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та іншої інформації про документи дозвільного характеру і декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, необхідної для ведення зазначеного реєстру;

безпідставна відмова адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;

видача дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних згідно із законом для видачі документа дозвільного характеру;

відмова дозвільного органу суб’єкту господарювання у видачі, переоформленні, анулюванні документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом;

відмова дозвільного органу суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру при повторному розгляді документів суб’єкта з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (крім неусунення заявником чи усунення не в повному обсязі причин, що стали підставою для попередньої відмови);

видача дозвільним органом документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом;

анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не передбачених законом.

Усі ці порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850-1700 гривень.

При цьому, якщо аналогічні дії вчинила особа, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, то їй загрожує накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 2550 гривень.

Нагадаємо, ВР 18 вересня 2018 прийняла в першому читанні за основу законопроект №7373 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". Документ підтримали 240 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Рада також прийняла в першому читанні і в цілому урядовий законопроект №8490 для забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування. Законопроект отримав народну назву "маски-шоу стоп".