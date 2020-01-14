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Рада врегулювала призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО

Новини » Політика     14.01.2020 - 19:14
Рада врегулювала призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Законом внесено зміни до майнових прав музеїв

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2187 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про збереженні культурних цінностей)", передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачено законодавчо врегулювати призначення на посади керівників державних і комунальних закладів культури, державних і комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, з метою забезпечення збереження національної культурної спадщини і національного надбання українського народу

Зокрема, законом змінено повноваження по управлінню комунальною власністю відповідних територій і повноваження сільського, селищного, міського голів, а також внесені зміни до майнових прав музеїв.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Тоді законопроект підтримали 240 народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив спростити реєстрацію фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Для врегулювання процедури розгляду документів Кабмін прийняв необхідну постанову.

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