Рада спростила зарахування коштів іноземної грантової допомоги до держбюджету

Верховна рада ухвалила закон, що дозволить спростити порядок укладення угод про залучення грантів на бюджетну підтримку. Крім того, документ забезпечить ефективне і оперативне залучення таких грантів від міжнародних партнерів до загального фонду державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Як зазначили автори проекту 7246, за інформацією Міністерства фінансів, перший грант Україні у сумі 110 млн євро надано урядом Італії, затим Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, США має намір надати Україні 500 млн доларів прямого фінансування державного бюджету на безповоротній основі.

Також Світовий банк створив донорський трастовий фонд (розміром 134 млн доларів грантових коштів), до якого приєдналися Великобританія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія.

Крім того, виконавча рада МВФ 8 квітня схвалила створення спеціального адміністративного рахунку для України, призначеного для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик, спрямованих на фінансову допомогу Україні у задоволенні платіжного балансу, бюджетних потреб та стабілізації економіки.

При цьому уряд Канади запропонував виплатити Україні до 1 млрд канадських доларів із свого федерального бюджету через зазначений адміністрований рахунок, що доступний для використання будь-якими іншими членами, а також міжурядовими установами та організаціями, які бажають використовувати його для надання фінансової допомоги Україні.