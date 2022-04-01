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Рада упростила переход на систему налогообложения под 2% с оборота

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Украина, Пятница 01 апреля 2022 17:49
Рада упростила переход на систему налогообложения под 2% с оборота Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об администрировании отдельных налогов в период военного положения. Переход на упрощенную систему налогообложения под 2% с оборота упрощен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Законопроект №7234 среди прочего, предусматривает снятие ограничений по объемам дохода в качестве основания для регистрации плательщиком единого налога третьей группы по ставке 2% (ранее годовой доход был ограничен суммой 10 млрд гривен).

Кроме того, документом определены особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий при переходе на уплату единого налога третьей группы по ставке 2% и при восстановлении уплаты налога после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую.

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