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Рада спростила доступ Червоному хресту до взятих під варту

Новини » Політика     12.12.2019 - 14:02
Рада спростила доступ Червоному хресту до взятих під варту
Ілюстративне фото (icrc.org)

За закон про доступ до ув’язнених проголосували 335 нардепів

Верховна рада схвалила у другому читанні проект закону №0885 "Про внесення змін до закону "Про попереднє ув’язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 335 нардепів.

"Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув’язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час", - сказано у тексті закону.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист",

Нагадаємо, раніше Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

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