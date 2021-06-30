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Рада укрепила корпоративное управление в банках Украины

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Украина, Среда 30 июня 2021 11:15
Рада укрепила корпоративное управление в банках Украины Фото: Рада одобрила закон для укрепления корпоративного управления в банках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине укрепят корпоративное управление в банках. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4367.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 279 парламентариев.

В общем нардепы подали ко второму чтению закона почти полторы тысячи поправок.

Документ усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрена новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия НБУ в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Согласно документу, количество заместителей главы Национального банка возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора по курирование небанковского финансового сектора.

При этом от нормы о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ отказались.

В ходе рассмотрения закона в сессионном зале парламентарии также не стали запрещать служащим НБУ получать кредиты в банках и других финансовых учреждениях.

Прописано, что член совета Нацбанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена совета.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее финкомитет рекомендовал парламенту одобрить документ во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, соответствующий законопроект нардепы приняли в первом чтении в конце мая.

Кроме того, в Украине могут усовершенствовать процедуру ликвидации банков.

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