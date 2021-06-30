Рада укрепила корпоративное управление в банках Украины

В Украине укрепят корпоративное управление в банках . Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4367.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 279 парламентариев.

В общем нардепы подали ко второму чтению закона почти полторы тысячи поправок.

Документ усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрена новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия НБУ в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Согласно документу, количество заместителей главы Национального банка возрастет до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий нацрегулятора по курирование небанковского финансового сектора.

При этом от нормы о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ отказались.

В ходе рассмотрения закона в сессионном зале парламентарии также не стали запрещать служащим НБУ получать кредиты в банках и других финансовых учреждениях.

Прописано, что член совета Нацбанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена совета.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.