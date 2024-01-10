Рада Україна-НАТО обговорила удари з боку РФ: пообіцяли і далі допомагати Києву

Участь у засіданні, зокрема, взяли командувач Повітряних сил України Микола Олещук та

Нагадаємо, 29 грудня, російські терористи масовано обстріляли України, випустивши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих цілей.

А через кілька днів, 2 січня, російські окупанти випустили 35 дронів-камікадзе та 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі "Кинджали".

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював засідання Ради Україна-НАТО, щоб обговорити російські удари. Українська сторона сподівалася, що на засіданні будуть ухвалені швидкі зобов'язання країн НАТО щодо надання допомогти українським силам ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.