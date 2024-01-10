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Совет Украина-НАТО обсудил удары со стороны РФ: пообещали и дальше помогать Киеву

Фото: Совет Украина-НАТО провел заседание из-за массированных ударов со стороны РФ (nato.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет Украина-НАТО собирал сегодня заседание на уровне послов, чтобы обсудить массированные российские удары по Украине с применением иранских дронов и северокорейских ракет. Страны НАТО пообещали продолжить оказывать помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Участие в заседании, в частности, приняли командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и

Напомним, 29 декабря, российские террористы массированно обстреляли Украину, выпустив около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 враждебных целей.

А через несколько дней, 2 января, российские оккупанты выпустили 35 дронов-камикадзе и 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все "Кинжалы".

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал заседание Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить российские удары. Украинская сторона надеялась, что на заседании будут приняты быстрые обязательства стран НАТО по оказанию помощи украинским силам ПВО.

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