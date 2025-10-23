UA

Суспільство Освіта

Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів українців: з документів зникне російська мова

Відтепер паспорти-книжечки міститимуть тільки українську мову (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Верховна Рада підтримала постанову №13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня.

Усі записи - лише українською

Постанову ухвалили 23 жовтня під час пленарного засідання парламенту - "за" проголосували 265 народних депутатів.

Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки мають бути виключно українською мовою. Раніше в таких документах дані дублювалися російською.

Таким чином, постанова скасовує старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще у 1992 році, яке не відповідало чинному законодавству.

Паспорт-книжечка - пережиток минулого

З 2016 року паспорти громадянина України оформлюються лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Втім, у виняткових випадках паспорт-книжечку все ще можуть видати за рішенням суду. У таких документах тепер також усі записи будуть виключно українською.

Чи будуть паспорти-книжечки дійсні

Якщо у громадянина паспорт-книжечка із записами російською мовою, то він залишається чинним.

Читайте також про те, що громадяни України, які опинилися за кордоном без дійсного закордонного паспорта, можуть скористатися посвідченням особи на повернення в Україну - так званим "білим паспортом". Документ підтверджує особу та громадянство і дає право на в’їзд до країни.

Раніше ми писали про те, що українцям, які перебувають у Польщі - доступна можливість оформити перший паспорт громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

