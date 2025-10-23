Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів українців: з документів зникне російська мова

Усі записи - лише українською

Постанову ухвалили 23 жовтня під час пленарного засідання парламенту - "за" проголосували 265 народних депутатів.

Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки мають бути виключно українською мовою. Раніше в таких документах дані дублювалися російською.

Таким чином, постанова скасовує старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще у 1992 році, яке не відповідало чинному законодавству.

Паспорт-книжечка - пережиток минулого

З 2016 року паспорти громадянина України оформлюються лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Втім, у виняткових випадках паспорт-книжечку все ще можуть видати за рішенням суду. У таких документах тепер також усі записи будуть виключно українською.

Чи будуть паспорти-книжечки дійсні

Якщо у громадянина паспорт-книжечка із записами російською мовою, то він залишається чинним.