Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів українців: з документів зникне російська мова

Верховна Рада підтримала постанову №13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня.
Постанову ухвалили 23 жовтня під час пленарного засідання парламенту - "за" проголосували 265 народних депутатів.
Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки мають бути виключно українською мовою. Раніше в таких документах дані дублювалися російською.
Таким чином, постанова скасовує старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще у 1992 році, яке не відповідало чинному законодавству.
З 2016 року паспорти громадянина України оформлюються лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще у 2014 році.
Втім, у виняткових випадках паспорт-книжечку все ще можуть видати за рішенням суду. У таких документах тепер також усі записи будуть виключно українською.
Якщо у громадянина паспорт-книжечка із записами російською мовою, то він залишається чинним.
Читайте також про те, що громадяни України, які опинилися за кордоном без дійсного закордонного паспорта, можуть скористатися посвідченням особи на повернення в Україну - так званим "білим паспортом". Документ підтверджує особу та громадянство і дає право на в’їзд до країни.
Раніше ми писали про те, що українцям, які перебувають у Польщі - доступна можливість оформити перший паспорт громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.