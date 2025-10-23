RU

Рада приняла изменения к оформлению паспортов украинцев: из документов исчезнет русский язык

Отныне паспорта-книжечки будут содержать только украинский язык (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Верховная Рада поддержала постановление №13369, которым вносятся изменения в образцы паспорта гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты пленарного заседания Верховной Рады 23 октября.

Все записи - только на украинском

Постановление приняли 23 октября во время пленарного заседания парламента - "за" проголосовали 265 народных депутатов.

Отныне все записи в паспорте гражданина Украины в форме книжечки должны быть исключительно на украинском языке. Ранее в таких документах данные дублировались на русском.

Таким образом, постановление отменяет старое положение о загранпаспортах, утвержденное еще в 1992 году, которое не соответствовало действующему законодательству.

Паспорт-книжечка - пережиток прошлого

С 2016 года паспорта гражданина Украины оформляются только в виде ID-карты, а последние книжечки были напечатаны еще в 2014 году.

Однако в исключительных случаях паспорт-книжечку все еще могут выдать по решению суда. В таких документах теперь также все записи будут исключительно на украинском.

Будут ли паспорта-книжечки действительны

Если у гражданина есть паспорт-книжечка с записями на русском языке, то он остается в силе.

Читайте также о том, что граждане Украины, которые оказались за границей без действительного загранпаспорта, могут воспользоваться удостоверением личности на возвращение в Украину - так называемым "белым паспортом". Документ подтверждает личность и гражданство и дает право на въезд в страну.

Ранее мы писали о том, что украинцам, которые находятся в Польше - доступна возможность оформить первый паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста.

