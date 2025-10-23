Рада приняла изменения к оформлению паспортов украинцев: из документов исчезнет русский язык

Верховная Рада поддержала постановление №13369, которым вносятся изменения в образцы паспорта гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты пленарного заседания Верховной Рады 23 октября.
Постановление приняли 23 октября во время пленарного заседания парламента - "за" проголосовали 265 народных депутатов.
Отныне все записи в паспорте гражданина Украины в форме книжечки должны быть исключительно на украинском языке. Ранее в таких документах данные дублировались на русском.
Таким образом, постановление отменяет старое положение о загранпаспортах, утвержденное еще в 1992 году, которое не соответствовало действующему законодательству.
С 2016 года паспорта гражданина Украины оформляются только в виде ID-карты, а последние книжечки были напечатаны еще в 2014 году.
Однако в исключительных случаях паспорт-книжечку все еще могут выдать по решению суда. В таких документах теперь также все записи будут исключительно на украинском.
Если у гражданина есть паспорт-книжечка с записями на русском языке, то он остается в силе.
