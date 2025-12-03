Рада ухвалила законопроєкт щодо статусу народного депутата. Хто його отримає і за які заслуги

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про статус народних депутатів на вшанування тих, хто у 1990-1991 роках голосував за документи, що започаткували державну незалежність України.
Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.
За її словами, 3 грудня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про статус народного депутата - засновника державної незалежності України" (№6493), зареєстрований ще у 2021 році, коли Україна святкувала 30-ту річницю відновлення незалежності.
"Звісно, відтоді багато що змінилося, але не українська незалежність, яка тільки зміцнилася. Законопроєктом передбачено, що народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус", - поінформувала Олена Шуляк.
Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Зокрема, їх часто називають "батьками-засновниками". Як зазначила нардепка, в Україні відтепер у них також буде особливий правовий статус - "Засновника державної незалежності України".
Олена Шуляк пояснила, що відтепер цей статус матимуть народні депутати, які проголосили Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалили Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, та/або підтримали Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України".
"Метою є вшанування таких депутатів. Статус присвоюється на підставі комісії Верховної Ради та зберігається довічно. У разі смерті засновника, Верховна Рада, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зможуть надавати необхідну допомогу в похованні особи", - уточнила Олена Шуляк.
Народним депутатам з таким статусом передбачена виплата щомісячного довічного грошового утримання, яке може виплачуватися замість пенсії (на вибір) у розмірі 80% від суми актуальної місячної заробітної плати народного депутата діючого скликання - члена комітету.
А ще в документі встановили, що засновнику буде видаватися дипломатичний паспорт для здійснення офіційних поїздок до іноземних держав.
Також визначені заходи щодо увічнення пам’яті засновників, включно з допомогою на поховання та спорудженням намогильних споруд.
Як повідомлялося раніше, Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримав законопроєкт щодо статусу народного депутата і рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні й в цілому.