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Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Фото: Роумінг в ЄС буде діяти протягом чотирьох місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в цілому закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Документ (проект №10265) передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці - в Україні.

Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме - отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумігу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС "Роумінг як вдома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.

Нагадаємо, у липні 2023 року Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українських користувачів ще на один рік. Сім українських та 22 європейські мобільні оператори узгодили процедуру.

У Брюсселі зазначили, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

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