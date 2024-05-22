Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Нагадаємо, у липні 2023 року Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українських користувачів ще на один рік. Сім українських та 22 європейські мобільні оператори узгодили процедуру.

У Брюсселі зазначили, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.