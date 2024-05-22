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Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Фото: Роуминг в ЕС будет действовать в течение четырех месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в целом закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Документ (проект № 10265) предусматривает, что украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы - в Украине.

Закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС, а именно - получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роумига путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС "Роуминг как дома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Закон также гармонизирует национальное законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством Европейского Союза.

Напомним, в июле 2023 года Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинских пользователей еще на год. Семь украинских и 22 европейских мобильных оператора согласовали процедуру.

В Брюсселе отметили, что доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежище в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

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