Рада ухвалила закон про боротьбу з підкупом іноземців у міжнародних ділових операціях
Верховна Рада України ухвалила закон про податкові заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Він враховує рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову податкового комітету Данила Гетманцева в Telegram.
Як зазначив депутат, комітет доопрацював проєкт №10319 до другого читання. Зокрема, пропозиції та поправки, зокрема:
- - розповсюджують положення законопроєкту, які встановлюють податкові наслідки врахування витрат, здійснених з корупційною метою, на українських службових осіб;
- - доповнюють положення Податкового кодексу України нормою, яка прямо забороняє віднесення до складу витрат для цілей оподаткування витрат, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, як загальний принцип податкового законодавства;
- - передбачають інші доповнення, спрямовані на забезпечення імплементації Рекомендацій Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
"Прийняття закону… сприятиме подальшому запровадженню міжнародних стандартів та боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб, а також стане черговим кроком України на шляху до набуття членства в ОЕСР", - написав Гетманцев.
ОЕСР
Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Організація була створена у 1961 році на базі Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка діяла з 1948 року для реалізації плану Маршалла.
Нараховує 38 країн-членів, серед яких США, Німеччина, Франція, Японія, Канада, Велика Британія та інші економічно розвинені держави. У 2022 році ОЕСР розпочала діалог зі вступу України.
У березні 2023 року Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкрила свій офіс у Києві.