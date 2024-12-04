Рада приняла закон о борьбе с подкупом иностранцев в международных деловых операциях

Верховная Рада Украины приняла закон о налоговых мерах по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Он учитывает рекомендации Совета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу налогового комитета Даниила Гетманцева в Telegram .

Как отметил депутат, комитет доработал проект № 10319 ко второму чтению.

- распространяют положения законопроекта, устанавливающие налоговые последствия учета расходов с коррупционной целью, на украинских должностных лиц;

- дополняют положения Налогового кодекса Украины нормой, прямо запрещающей отнесение в состав расходов для целей налогообложения расходов, связанных с получением неправомерной выгоды, как общий принцип налогового законодательства;

- предусматривают другие дополнения, направленные на обеспечение имплементации Рекомендаций Совета ОЭСР относительно налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

"Принятие закона… будет способствовать дальнейшему введению международных стандартов и борьбе со взяточничеством и подкупом должностных лиц, а также станет очередным шагом Украины на пути к членству в ОЭСР", - написал Гетманцев.

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Организация была создана в 1961 года на базе Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), которая действовала с 1948 г. для реализации плана Маршалла.

Насчитывает 38 стран-членов, среди которых США, Германия, Франция, Япония, Канада, Великобритания и другие экономически развитые государства. В 2022 году ОЭСР начала диалог по вступлению Украины.

В марте 2023 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) открыла свой офис в Киеве.