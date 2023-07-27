Рада ухвалила важливий закон про відбір кандидатур на посаду судді КСУ

Згідно із законом, Апарат ВР протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору приймає документи від осіб, які претендують на участь у відборі на посаду судді КСУ.

На підставі поданих документів профільний комітет Ради приймає рішення про допуск або недопуск кандидатів до конкурсного відбору.

Закон також встановлює принципи формування та повноважень Дорадчої групи експертів. У ній має бути три представники від міжнародних партнерів, при цьому один із членів - це представник Венеційської комісії, ще три представники - українські національні експерти.

Дорадча група експертів буде проводити перевірку на доброчесність кандидатів, їхніх професійних якостей, а потім всі шість експертів будуть голосувати за кожного кандидата за відповідним рейтингом.

При цьому якщо буде однакова кількість голосів "за" і "проти", буде проведено повторне голосування. Під час повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією "За демократію через право", є вирішальними.

Зауважимо, що прийняття закону є важливою євроінтеграційною ініціативою для виконання однієї з рекомендацій Єврокомісії до членства України у блоці.

Додамо, що раніше Венеційська комісія висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана. Проте вона привітала значні покращення, що були запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.

Вступ України в ЄС

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

У червні ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України у виконанні цих рекомендацій. Восени має бути представлений письмовий звіт.

Єврокомісар зазначив, що Україна домоглася гарного прогресу щодо реформи добору до КСУ, водночас ЄС очікує остаточного ухвалення відповідного законопроєкту, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Детальніше про усну оцінку та про те, чи вплине вона на вступ до ЄС, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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