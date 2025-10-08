Рада ухвалила два законопроєкти, необхідні для отримання траншу від ЄС, - Шуляк

8 жовтня Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які є зобовʼязаннями України для отримання 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна.
Перший передбачатиме низку заходів з підтримки фермерів і аграріїв, другий - матиме значний вплив на роботу місцевого самоврядування в Україні.
За її словами, йдеться про законопроєкт №13202-1 про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, а також про законопроєкт №14048 - щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.
Законопроєкт №13202-1, пояснила Шуляк, узгоджує українську аграрну політику з європейськими стандартами та передбачає створення сучасної інституційної архітектури підтримки фермерів і аграріїв. Законопроєкт є частиною виконання міжнародних зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та програми Ukraine Facility. Другий законопроєкт - №14048 - передбачає запровадження низки заходів для забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування шляхом нагляду за ними. Його здійснюватимуть:
"Це вже третя спроба ухвалити законодавство щодо встановлення нагляду за законністю рішень ОМС. Спочатку був законопроєкт №4298, потім №13150, який парламент відхилив у другому читанні минулого місяця. Але нарешті ми змогли його провести через сесійну залу, оскільки при підготовці законопроєкту №14048 ми врахували побажання всіх стейкхолдерів і профільних асоціацій", - зауважила парламентарка.
Олена Шуляк додала, що виконання кожного з майже 150 індикаторів програми Ukraine Facility означає для України надходження до бюджету відповідного траншу коштів від ЄС. Йдеться, зазначила вона, в середньому про кілька сотень мільйонів євро, що в умовах війни є важливим для посилення обороноздатності держави.