Рада цього тижня планує затвердити проект добудови Хмельницької АЕС за підтримки США і ЄС
Верховна Рада планує цього тижня розглянути урядовий проект закону #11146 про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект порядку денного пленарних засідань Ради.
Проєкт добудови блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС підтримали в США та ЄС. МАГАТЕ уже оголосила, що надасть технічну і консультаційну підтримку добудові блоків.
За даними групи "Рейтинг", 80% опитаних українців підтримують рішення уряду завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.
Як повідомлялося, навесні 2024 уряд схвалив рішення добудувати Хмельницьку АЕС. Згодом це рішення підтримав комітет Верховної ради з питань енергетики.
Енергоблок #3 Хмельницької АЕС готовий на 80%. Енергоблок #4 - на 25%, Їх сумарна потужність становить 2,2 ГВт. Завершення будівництва третього блоку займе 2,5-3 роки.
Намір України збільшувати потужності державної атомної генерації публічно підтримали США та американська компанія Westinghouse.
Раніше зазначалось, що Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.