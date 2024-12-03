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Рада на этой неделе планирует утвердить проект достройки Хмельницкой АЭС при поддержке США и ЕС

Вторник 03 декабря 2024 10:31
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Рада на этой неделе планирует утвердить проект достройки Хмельницкой АЭС при поддержке США и ЕС Фото: Рада на этой неделе планирует утвердить проект достройки Хмельницкой АЭС при поддержке США и ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Верховная Рада планирует на этой неделе рассмотреть правительственный проект закона #11146 о завершении строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект повестки дня пленарных заседаний ВР.

Проект достройки блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС был поддержан в США и ЕС. МАГАТЭ уже объявила, что предоставит техническую и консультационную поддержку достройке блоков.

По данным группы "Рейтинг", 80% опрошенных украинцев поддерживают решение правительства завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщалось, весной 2024 года правительство одобрило решение достроить Хмельницкую АЭС. Впоследствии это решение поддержал комитет Верховной рады по вопросам энергетики.

Энергоблок #3 Хмельницкой АЭС готов на 80%. Энергоблок #4 – на 25%, их суммарная мощность составляет 2,2 ГВт. Завершение строительства третьего блока займет 2,5-3 года.

Намерение Украины увеличивать мощности государственной атомной генерации публично поддержали США и американская компания Westinghouse.

Ранее отмечалось, что Украина может в ближайшее время приступить к достройке двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

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АЭС Хмельницкая АЭС Верховная рада
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