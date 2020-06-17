Верховная рада списала долги старого энергорынка. ВР одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2386.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект проголосовали 243 нардепа.

В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.

Закон внедряет следующие механизмы погашением задолженности:

проведение взаиморасчетов;

погашение (списание) задолженности;

уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

установление целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.

Акт предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране при предыдущей модели рынка.

Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".

Напомним, Рада приняла за основу данный законопроект еще в конце апреля, за него проголосовали 258 нардепов.

Как писало РБК-Украина, ВР ранее одобрила закон, который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату их стоимости на период карантина и в течение месяца после него.