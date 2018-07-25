Рада может сократить количество аптек

В случае принятия закона аптеки можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №859 о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", которым предусматривается сокращение количества аптек. Документ был зарегистрирован в парламенте 12 июля 2018 года.

Проектом предлагается уменьшить концентрацию аптек по территориальному признаку.

"Данный подход создаст сбалансированные финансовые условия для всех участников рынка (каждая аптека сможет стать прибыльной и поставить акценты на выполнении общественных задач, улучшении уровня сервиса потребителей)", - сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта указывают на чрезмерную конкуренцию, которая оказывает деструктивное влияние на рынок: большое количество конкурентов и их борьба, по утверждению нардепов, приводит к нерыночным эффектов, например, устранение тех участников, которые не в состоянии осуществлять несправедливую практику остальных (демпинг цен, несправедливые скидки за лояльность), или отсутствие доходности, что делает невозможным развитие бизнеса и профессиональное удовлетворение потребностей клиентов и др.

"Конкретное и рациональное расстояние в 500 метров учитывает интересы маломобильных групп населения и граждан пожилого возраста, а также интересы пациентов лечебно-профилактических учреждений", - отмечается в пояснительной записке.

Отметим, что принятие закона отменит аптечные сети, поскольку отдельным предпринимателям позволят держать одну единственную аптеку, а компаниям - не более четырех и только в рамках одной области.

При этом фирмам планируется разрешить открыть всего восемь аптек в том случае, если они занимаются производством лекарств. При этом у фирмы-аптеки должно быть не менее трех учредителей, и у них не должно быть других аптек.

Предприниматель, который захочет открыть аптеку, должен иметь образование магистра по специальности "Фармация", а продавать таблетки смогут только дипломированные провизоры.

Авторы проекта считают, что сейчас аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

Напомним, Кабмин снял мораторий на проверки аптек. Соответствующее постановление вступило в силу 23 февраля.

В июне и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в программе "Доступные лекарства" на сегодняшний день зарегистрировано 239 лекарств, из которых 47 лекарств выдаются совершенно бесплатно, 192 - со значительными скидками.