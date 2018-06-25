В программе "Доступные лекарства" уже зарегистрировано 239 наименований, - Супрун

Лекарства по программе можно купить в каждой третьей аптеке страны

В программе "Доступные лекарства" на сегодня зарегистрировано 239 лекарств, из которых 47 лекарств выдаются полностью безвозмездно, 192 - со значительными скидками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, лекарства по программе можно купить в каждой третьей аптеке страны.

"С начала программы было выдано 21 миллион рецептов. Как результат - количество вызовов скорой сократилось на 17 тысяч, меньше случаев с подозрением на инсульт и инфаркт, а также приступы бронхиальной астмы. Мы считаем, что это является перелом тенденции в ужасной ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Программа только началась", - отметила Супрун.

Она также призвала спрашивать о возможности получить доступное лечение у своих врачей.

"Проверьте, оплачены ли ваши лекарства государством. Если вы видите, что они могут быть доступными, а в больнице вам их не предоставляют - обращайтесь к департаментам здравоохранения. Если вам не помогут - сообщайте в Министерство здравоохранения'я", - подчеркнула Супрун.

Также она добавила, что пациенты могут скачать мобильное приложение "Ліки.Контроль", чтобы проверить, какие именно лекарства можно получить бесплатно.

Сьогодні разом з Прем’єр-міністром Volodymyr Groysman провели розширену нараду щодо забезпечення громадян ліками. До... Опубліковано Уляна Супрун Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, Кабинет министров Украины обязал больницы до 1 сентября обнародовать информацию о наличии лекарств.