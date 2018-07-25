Рада може скоротити кількість аптек

У разі прийняття закону аптеки можна буде відкривати не ближче півкілометра одна від одної

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №859 про внесення змін до закону "Про лікарські засоби", яким передбачається скорочення кількості аптек. Документ був зареєстрований у парламенті 12 липня 2018 року.

Проектом пропонується зменшити концентрацію аптек за територіальною ознакою.

"Даний підхід створить збалансовані фінансові умови для всіх учасників ринку (кожна аптека матиме змогу стати прибутковою та поставити акценти на виконанні суспільних завдань, покращенні рівня сервісу споживачів)", - сказано у пояснювальній записці.

Автори проекту вказують на надмірну конкуренцію, що чинить деструктивний вплив на ринок: велика кількість конкурентів та їх боротьба, на переконання нардепів, призводить до неринкових ефектів, наприклад, усунення тих учасників, що не в змозі здійснювати несправедливу практику решти (демпінг цін, несправедливі знижки за лояльність), або відсутність прибутковості, що унеможливлює розвиток бізнесу і професійне задоволення потреб клієнтів та ін.

"Конкретна та раціональна відстань у 500 метрів враховує інтереси маломобільних груп населення та громадян похилого віку, а також інтереси пацієнтів лікувально-профілактичних закладів", - наголошується у пояснювальній записці.

Зазначимо, що прийняття закону скасує аптечні мережі, оскільки окремим підприємцям дозволять тримати одну єдину аптеку, а компаніям - не більше чотирьох і лише в рамках однієї області.

При цьому фірмам планується дозволити відкрити усього вісім аптек у тому випадку, якщо вони займаються виробництвом ліків. При цьому у фірми-аптеки має бути не менше трьох засновників, і у них не повинно бути інших аптек.

Підприємець, який захоче відкрити аптеку, повинен мати освіту магістра за спеціальністю "Фармація", а продавати таблетки зможуть лише дипломовані провізори.

Автори проекту вважають, що наразі аптечні мережі підвищують ціни на ліки, користуючись своїм домінуючим становищем на ринку.

Нагадаємо, Кабмін зняв мораторій на перевірки аптек. Відповідна постанова набрала чинності 23 лютого.

У червні в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що у програмі "Доступні ліки" на сьогодні зареєстровано 239 ліків, з яких 47 ліків видаються абсолютно безкоштовно, 192 - зі значними знижками.