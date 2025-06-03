Рада сьогодні розгляне законопроєкт про військового омбудсмена: що відомо

Сьогодні, 3 червня 2025 року, Верховна Рада України розгляне у першому читанні законопроєкт №13266 "Про Військового омбудсмена". Цей крок є важливим етапом у створенні незалежної інституції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За словами міністра оброни Рустема Умєрова, нова інституція матиме реальні повноваження та прозорі механізми реагування на порушення прав військовослужбовців.
Законопроєкт розробили Міністерство оборони, уповноважена президента з прав військових, громадськість, юристи та військові. Його внесли до парламенту як невідкладний.
Для чого потрібен військовий омбудсмен:
Умєров наголосив, що всі військові мають знати, куди звертатися у разі порушення прав, а реакція обов’язково буде. Інституція має бути сильною, незалежною та ефективною.
"Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - сказав він.
Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом).
Зеленський наголосив, що Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.
Також він зазначив, що головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.
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