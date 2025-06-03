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Рада сегодня рассмотрит законопроект о военном омбудсмене: что известно

Фото: Верховная Рада рассматривает законопроект о военном омбудсмене (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 3 июня 2025 года, Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №13266 "О Военном омбудсмене". Этот шаг является важным этапом в создании независимой институции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, новая институция будет иметь реальные полномочия и прозрачные механизмы реагирования на нарушения прав военнослужащих.

Законопроект разработали Министерство обороны, уполномоченный президента по правам военных, общественность, юристы и военные. Его внесли в парламент как неотложный.

Для чего нужен военный омбудсмен:

  • повышение доверия к командованию и государству:
  • усиление военной справедливости:
  • укрепление боевого духа и сплоченности.

Умеров подчеркнул, что все военные должны знать, куда обращаться в случае нарушения прав, а реакция обязательно будет. Институт должен быть сильным, независимым и эффективным.

"Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект", - сказал он.

Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом).

Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

Также он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.

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