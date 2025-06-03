Рада сегодня рассмотрит законопроект о военном омбудсмене: что известно

Сегодня, 3 июня 2025 года, Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №13266 "О Военном омбудсмене". Этот шаг является важным этапом в создании независимой институции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По словам министра обороны Рустема Умерова, новая институция будет иметь реальные полномочия и прозрачные механизмы реагирования на нарушения прав военнослужащих.
Законопроект разработали Министерство обороны, уполномоченный президента по правам военных, общественность, юристы и военные. Его внесли в парламент как неотложный.
Для чего нужен военный омбудсмен:
Умеров подчеркнул, что все военные должны знать, куда обращаться в случае нарушения прав, а реакция обязательно будет. Институт должен быть сильным, независимым и эффективным.
"Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект", - сказал он.
Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом).
Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.
Также он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.
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