Рада сегодня рассмотрит законопроект о военном омбудсмене: что известно

Сегодня, 3 июня 2025 года, Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №13266 "О Военном омбудсмене". Этот шаг является важным этапом в создании независимой институции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, новая институция будет иметь реальные полномочия и прозрачные механизмы реагирования на нарушения прав военнослужащих.

Законопроект разработали Министерство обороны, уполномоченный президента по правам военных, общественность, юристы и военные. Его внесли в парламент как неотложный.

Для чего нужен военный омбудсмен:

повышение доверия к командованию и государству:

усиление военной справедливости:

укрепление боевого духа и сплоченности.

Умеров подчеркнул, что все военные должны знать, куда обращаться в случае нарушения прав, а реакция обязательно будет. Институт должен быть сильным, независимым и эффективным.

"Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект", - сказал он.