Рада согласовала законодательство с законом "О предотвращении коррупции"

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №2500 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 280 парламентариев.

В пояснительной записке указано, что в текстах отдельных законов и законодательных актов содержатся бланкетные нормы, отсылающие к ЗУ "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", который утратил силу.

"Принятие законопроекта "О внесении изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" необходимо для предотвращения возникновения законодательных коллизий и обеспечения принципа правовой определенности", - подчеркивается в пояснительной.

Напомним, 17 января Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2500 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Тогда за документ проголосовали 311 нардепов.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". Документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 19 декабря прошлого года приняла во втором чтении законопроект №2336. За документ во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.