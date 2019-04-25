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Рада согласовала проведение ПА НАТО в Киеве в 2020 году

Новости » Политика    25.04.2019 - 13:34
Рада согласовала проведение ПА НАТО в Киеве в 2020 году
Иллюстративное фото (facebook.com petroporoshenko)

За соответствующий проект постановления проголосовали 235 нардепов

Парламент одобрил проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году, передает корреспондент РБК-Украина.

Постановление поддержали 235 депутатов Рады.

Отмечается, что ВР согласовала проведение сессии ПА НАТО с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.

Так, ВР одобрила создание Организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО, его главой назначили спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Из постановления следует, что Организационный комитет должен в двухнедельный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица ранее заявил, что в следующем году в Киеве состоится заседание Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса (НАТО). Дещица напомнил, что летом 2019 года во Львове состоится межпарламентский совет Украина-НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018 года первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время пленарного заседания парламента сообщила, что следующая сессия Парламентской ассамблеи НАТО состоится весной 2020 года в Киеве. Она подчеркнула, что Парламентская ассамблея НАТО в Украине состоится впервые.

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