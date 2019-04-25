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Рада погодила проведення ПА НАТО в Києві в 2020 році

Новини » Політика    25.04.2019 - 13:34
Рада погодила проведення ПА НАТО в Києві в 2020 році
Ілюстративне фото (facebook.com petroporoshenko)

За відповідний проект постанови проголосували 235 нардепів

Парламент схвалив проект постанови №10091 про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні в 2020 році, передає кореспондент РБК-Україна.

Постанову підтримали 235 депутатів Ради.

Відзначається, що ВР узгодила проведення сесії ПА НАТО з 22 по 25 травня 2020 року в Києві.

Так, ВР схвалила створення Організаційного комітету з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО, його главою призначили спікера Верховної ради Андрія Парубія.

З постанови випливає, що Організаційний комітет повинен у двотижневий термін затвердити план заходів з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, посол України в Польщі Андрій Дещиця раніше заявив, що в наступному році у Києві відбудеться засідання Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу (НАТО). Дещиця нагадав, що влітку 2019 року у Львові відбудеться міжпарламентська рада Україна-НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018 року перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко під час пленарного засідання парламенту повідомила, що наступна сесія Парламентської асамблеї НАТО відбудеться навесні 2020 року в Києві. Вона підкреслила, що Парламентська асамблея НАТО в Україні відбудеться вперше.

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Теми: Засідання Ради
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