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Рада может собраться на внеочередную сессию ко Дню независимости

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 11:24
Рада может собраться на внеочередную сессию ко Дню независимости Фото: первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент может в августе собраться на внеочередную сессию. Это может произойти ко Дню независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета ВР.

"Сейчас крайняя пленарная неделя Верховной рады. Но мы понимаем, что скорее всего нас будет ожидать как минимум еще торжественное заседание 24 августа. И возможна еще одна внеочередная сессия, которая будет посвящена тем или иным важным для государства вопросам", - сказал Стефанчук.

Напомним, ВР на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Нардепы рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков не исключал проведение заседаний ВР и после закрытия сессии.

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внеочередное заседание Руслан Стефанчук Верховная рада
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