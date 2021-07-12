Рада может собраться на внеочередную сессию ко Дню независимости

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент может в августе собраться на внеочередную сессию . Это может произойти ко Дню независимости Украины.

"Сейчас крайняя пленарная неделя Верховной рады. Но мы понимаем, что скорее всего нас будет ожидать как минимум еще торжественное заседание 24 августа. И возможна еще одна внеочередная сессия, которая будет посвящена тем или иным важным для государства вопросам", - сказал Стефанчук.

Напомним, ВР на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Нардепы рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков не исключал проведение заседаний ВР и после закрытия сессии.