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Рада може зібратися на позачергову сесію до Дня незалежності

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 11:24
Рада може зібратися на позачергову сесію до Дня незалежності Фото: перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував, що парламент може у серпні зібратися на позачергову сесію. Це може відбутися до Дня незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання погоджувальної ради ВР.

"Зараз крайній пленарний тиждень Верховної ради. Але ми свідомі того, що скоріше всього нас буде очікувати як мінімум ще урочисте засідання 24 серпня. І можлива ще одна позачергова сесія, яка буде присвячена тим чи іншим важливим для держави питанням", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, ВР на цьому тижні збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Нардепи розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях ВР можуть розглянути ряд екологічних законів і проект по "Дія.City". Вона прогнозувала роботу парламенту до пізньої ночі.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.

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