Рада может собраться на внеочередную сессию в четверг: что рассмотрят

Верховная рада Украины на этой неделе может собраться на внеочередную сессию. Она планируется на четверг, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

"Есть предварительная инициатива, которая, я думаю, будет в ближайшее время выражена в соответствующем письме, что возможно на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, которая посвящена евроинтеграционным законам. Возможно она будет в четверг, поэтому я попрошу скорректировать деятельность фракций и групп", - отметил спикер Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада на этой неделе рассмотрит проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

РБК-Украина в материале "Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду" писало о том, как у президента оценивают возможность переноса выборов в Раду.