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Рада на этой неделе рассмотрит госбюджет-2022 в первом чтении

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Украина, Понедельник 18 октября 2021 11:10
Рада на этой неделе рассмотрит госбюджет-2022 в первом чтении Фото: спикер парламента  Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада на этой неделе рассмотрит проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Парламент одобрит выводы и предложения депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Руслана Стефанчука, которое транслировалось на Youtube.

"До 20 октября нам необходимо принять проект закона о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении", - сказал он.

При этом он напомнил, что одновременно Рада по результатам рассмотрения законопроекта о госбюджете в первом чтении Рада одобряет выводы и предложения депутатов, которые получают статус Бюджетных выводов.

"А правительство в соответствии с бюджетными выводами обязано доработать проект государственного бюджета на второе чтение", - сообщил Стефанчук

Верховная рада 21 сентября приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год".

Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 21 сентября представил в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Документ презентовал министр финансов Сергей Марченко.

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